Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.



Отмечается, что Трамп регулярно спрашивает мнение и о Вэнсе, и о госсекретаре Марко Рубио, а в начале мая расспросил гостей на мероприятии о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно изданию, сам Трамп ясно дал понять, что "не поддерживает ни одного" из них. При этом газета считает Вэнса "по умолчанию фаворитом" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, но отмечает, что его шансы в значительной степени зависят от уровня поддержки со стороны действующего лидера

"Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", - говорится в сообщении.



Источник: РИА Новости