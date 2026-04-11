Фархад Мамедов: Южный Кавказ все больше оказывается в центре интересов

Несмотря на то, что с теоретической точки зрения создание регионального формата выглядит целесообразным, на практике интересы государств не совпадают.

Об этом на пресс-конференции, посвященной встрече экспертов гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках Инициативы «Мост мира», заявил координатор этой инициативы, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Геополитическая ситуация сложилась таким образом, что регион Южного Кавказа все больше превращается в центр интересов. Более того, существует определенная готовность и с точки зрения инфраструктуры.

Однако позиции стран региона разнятся. Поэтому все эти вопросы требуют дополнительных согласований.

Теоретически все сходится, но на практике существуют интересы отдельных государств и функции, которые они должны выполнять в процессе интеграции», - заявил Ф.Мамедов.

