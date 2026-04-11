Иран хочет убедиться в серьезности намерения США разморозить его активы

Иранская делегация намерена заручиться гарантиями того, что США всерьез настроены разморозить иранские активы.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, американская сторона согласилась на разблокировку замороженных активов Ирана и заявила, что для переговоров в финансовой сфере направила команду в Исламабад, чтобы обе стороны пришли к общему знаменателю в этом вопросе.

В то же время иранская сторона ищет способы убедиться в серьезности намерений США, отмечает агентство.