Иран отводит на переговоры с США в Исламабаде не более одного дня

Иранская сторона исходит из того, что переговоры с США в Исламабаде продлятся один день.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, появившиеся ранее сообщения о том, что переговоры в Исламабаде продлятся несколько дней, не соответствуют действительности.

Согласно планам, если переговоры состоятся, они, скорее всего, продлятся один день, подчеркивает агентство.

При этом иранская делегация намерена сначала оценить позицию США по переговорам в ходе предварительных заседаний, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По информации агентства, на встрече с пакистанским премьером иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.