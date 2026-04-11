В Баку и его поселках проведен субботник - ФОТО

First News Media12:21 - Сегодня
В Баку и его поселках проведен субботник - ФОТО

Исполнительная власть города Баку провела очередной внутренний субботник по очистке столицы с целью устранения последствий дождей и приведения санитарно-гигиенического состояния города в надлежащий вид.

В ходе субботника наряду с проспектами и улицами в центре города были промыты и приведены в порядок улицы в столичных поселках. С самого утра техника служб коммунального хозяйства Исполнительной власти осуществляла мытье улиц с использованием моющих средств, не наносящих вреда растениям и животным.

Также была проведена мойка краев тротуаров, бордюров, фонарных столбов, перил, скамеек в парках и местах отдыха; очистительные работы прошли во дворах и жилых кварталах. Были очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других учреждений вдоль дорог, прилегающие территории приведены в порядок.

Работники Бакинского городского объединения озеленительного хозяйства в течение дня промывали деревья и зеленые насаждения вдоль дорог и проспектов от скопившейся пыли, оказывали им агротехнический уход и обрезали поврежденные ветки. Одновременно с этим были высажены разноцветные цветы и созданы композиции из них.

