Фицо отреагировал на смену власти в Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принимает результаты парламентских выборов в Венгрии, поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой.

"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах, и готов к интенсивному сотрудничеству с избранным новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатами выборов", - написал он на своей странице в X.

Фицо выразил уверенность, что Венгрия, наряду со Словакией и другими странами Центральной Европы, сохранит заинтересованность в возобновлении транзита по нефтепроводу "Дружба".

Он также поблагодарил венгерского премьер-министра Виктора Орбана за годы сотрудничества. "В атмосфере взаимного уважения мы вложили огромные усилия в развитие высококачественных словацко-венгерских отношений, которые никогда не были на таком высоком уровне, как в этот период", - написал он в Facebook. Словацкий премьер подчеркнул, что заявляет об этом вне контекста оценки результатов венгерских выборов.

На прошедших 12 апреля выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия "Тиса", получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест, сообщило национальное избирательное бюро страны. Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Источник: ТАСС