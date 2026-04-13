В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

Бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский приговорен к 9 годам лишения свободы за применение насилия в отношении государственного служащего, а его сын Мутвали Шихлинский — к 8 годам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующее решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что в июне прошлого года российские правоохранительные органы провели в Екатеринбурге операцию против азербайджанцев. В ходе операции была применена сила, в результате чего погибли двое азербайджанцев — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Другие представители семьи Сафаровых и еще несколько соотечественников были арестованы по решению суда. Им были предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже были задержаны глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский и его сын Мутвали Шихлинский. 1 июля возле «Baku Plaza» оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на автомобилях и в одежде без опознавательных знаков совершили нападение на машину под управлением Мутвали Шихлинского, в которой находился его отец. В этот момент Мутвали Шихлинский, растерявшись, совершил наезд на сотрудника ФСБ. В суде он выразил сожаление о случившемся и заявил, что совершил наезд непреднамеренно.

В день задержания Шахин и Мутвали Шихлинские были отпущены, однако спустя некоторое время в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сначала был задержан Мутвали, а затем и Шахин Шихлинский, которому также предъявили обвинения в организации заказного убийства и покушении на него.

