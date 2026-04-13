Azərbaycanca
Мнение

Тектонический сдвиг в Будапеште: Венгрия выбирает новый курс

Ялчин Алиев12:40 - Сегодня
История Европы вчера, 12 апреля 2026 года, совершила резкий и во многом неожиданный поворот, ознаменовав завершение эпохи, которая казалась многим незыблемой на протяжении последних 16 лет.

Результаты парламентских выборов в Венгрии стали не просто политической сенсацией, а настоящим тектоническим сдвигом, последствия которого еще долго будут ощущаться от Брюсселя до Киева и Вашингтона. Рекордная явка избирателей, превысившая 80%, наглядно продемонстрировала степень общественной мобилизации и глубину запроса на перемены, который зрел в венгерском обществе под покровом внешней стабильности режима «Фидес».

Сокрушительная победа оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получившей конституционное большинство в 138 мандатов, фактически означает начало процесса полного демонтажа системы «нелиберальной демократии», которую Виктор Орбан выстраивал с 2010 года. Этот результат стал наглядным показателем накопленного разочарования граждан, уставших от экономической стагнации, высокой инфляции и, что более важно, от прогрессирующей изоляции страны на международной арене.

В последние годы правление Виктора Орбана превратилось в постоянный источник напряжения внутри Европейского Союза и НАТО, особенно в контексте его политики в отношении Украины. Будапешт систематически использовал право вето для блокировки жизненно важных пакетов финансовой и военной помощи Киеву, превращая гуманитарные и военные вопросы в инструмент политического торга с Брюсселем.

Эта стратегия «особого пути», подразумевавшая сохранение тесных энергетических связей с Москвой и реализацию совместных проектов, таких как атомная электростанция «Пакш-II», в обход общеевропейской санкционной логики, в конечном итоге привела Венгрию к статусу «изгоя» в рамках западного альянса. Антиукраинская риторика режима Орбана, строившаяся на педалировании темы прав закарпатских венгров и обвинениях Киева в затягивании конфликта, создала глубокую трещину в отношениях даже с ближайшими историческими союзниками, такими как Польша.

Однако вчерашнее голосование показало, что венгерский избиратель больше не готов платить цену этой изоляции за сомнительные преференции в газовых контрактах. Петер Мадьяр, сам будучи выходцем из системы и знающий ее механизмы изнутри, предложил обществу предельно жесткую и прозрачную программу демонтажа прежнего режима, которая легла в основу его триумфа. Одним из самых радикальных пунктов его программы стало ограничение пребывания на посту премьер-министра двумя сроками, что в сумме составляет 8 лет. В контексте нынешних реалий это решение имеет обратную силу для оценки политического будущего Виктора Орбана. Поскольку Орбан занимал этот пост 16 лет, ему будет законодательно запрещено заниматься политической деятельностью впредь. Это решение Мадьяр обосновывает необходимостью предотвращения формирования новых авторитарных вертикалей, хотя эксперты по конституционному праву отмечают, что практическая реализация этой нормы может столкнуться с серьезными юридическими вызовами и сопротивлением со стороны судебных инстанций, сформированных в период правления администрации Орбана.

Программа «Тисы» также предусматривает создание Министерства по борьбе с коррупцией и немедленное присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре (EPPO), что позволит независимым международным аудиторам получить доступ к документации по всем государственным закупкам последних лет. Мадьяр пообещал провести тотальную ревизию активов, которые за годы правления «Фидес» были переданы в управление узкому кругу приближенных к власти лиц, и создать специальные следственные группы для возвращения этих богатств в национальную казну. 

Не менее важным аспектом является восстановление свободы слова. В частности, программа включает роспуск существующей структуры управления государственным телевидением и полную реструктуризацию радиовещания для обеспечения их независимости от правительственного контроля. Кадровый вопрос в государственных учреждениях также будет решен радикально — все лоялисты «Фидес», назначенные по политическим мотивам, подлежат увольнению для восстановления нейтралитета госслужбы.

Сегодняшнее утро в Брюсселе и Киеве началось с атмосферы сдержанного оптимизма, смешанного с ощущением исторической справедливости. Можно ожидать, что в штаб-квартире Еврокомиссии в самое ближайшее время начнутся предварительные консультации по вопросу разморозки венгерских фондов. Официальные лица в Брюсселе подчеркивают, что готовность Мадьяра немедленно вернуться к практике верховенства закона ЕС и отменить режим чрезвычайного положения, который Орбан продлевал под различными предлогами годами, снимает ключевые претензии европейских институтов. Дипломатические источники сообщают, что Брюссель рассматривает победу Мадьяра как шанс на восстановление единства ЕС перед лицом глобальных угроз.

Реакция в Киеве была еще более эмоциональной, хотя и официально выверенной. Президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем заявлении приветствовал выбор венгерского народа, подчеркнув, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям с Будапештом, основанным на взаимном уважении суверенитета.

В украинском экспертном сообществе и правительственных кругах ожидают, что новое правительство Венгрии прекратит блокировку евроинтеграционных процессов Киева и пересмотрит свою позицию по транзиту грузов оборонного назначения. Сегодняшние комментарии из Киева указывают на надежду, что «венгерский узел» в европейской безопасности наконец развязан.

Петер Мадьяр уже подтвердил, что намерен совершить свой первый зарубежный визит в Киев и Брюссель, чтобы лично продемонстрировать смену внешнеполитической парадигмы. Для Украины это означает устранение одного из самых сложных дипломатических препятствий внутри ЕС, а для самого Евросоюза — конец эпохи «шантажа» со стороны одного государства. Реализация предвыборных обещаний Мадьяра потребует беспрецедентной юридической работы по отмене законов, принятых Орбаном в обход демократических процедур, но полученный вчера мандат дает новому лидеру Венгрии полную легитимность для этих действий.

Мир наблюдает за тем, как одна из самых стабильных систем Европы демонтируется силой избирательного бюллетеня, возвращая Венгрию в мейнстрим европейской цивилизации. Экономические рынки отреагировали на новости из Будапешта укреплением венгерской национальной валюты форинта, что отражает веру инвесторов в нормализацию отношений с ЕС и приток замороженных миллиардов евро в экономику страны. Виктор Орбан, признавший поражение поздно ночью, теперь сталкивается с перспективой не только политического забвения, но и потенциальных судебных разбирательств, которые Мадьяр обещал инициировать в рамках борьбы с коррупцией. 

Таким образом, 13 апреля 2026 года можно назвать рубежной датой в современной истории Центральной Европы, знаменующей возвращение Венгрии к принципам Венецианской хартии и общеевропейским нормам верховенства права. Впереди у нового кабинета министров месяцы сложнейших реформ, однако координация действий между Будапештом, Киевом и Брюсселем уже в первые часы после выборов указывает на оперативную перестройку системы региональных связей. Внимание международного сообщества сосредоточено на том, как быстро новые институты управления смогут адаптироваться к текущим вызовам и реализовать заявленную Петером Мадьяром повестку без ущерба для стабильности государства.

Поделиться:
845

Последние новости

Армения намерена наладить экспорт по железной дороге через Азербайджан и Турцию

Сегодня, 16:22

Над Азербайджаном пройдёт метеорный поток π-Пуппиды

Сегодня, 15:53

AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

Сегодня, 15:45

Иран пригрозил блокадой портов в Персидском и Оманском заливах

Сегодня, 15:35

Азербайджано-армянский диалог в Габале: миру нет альтернативы

Сегодня, 15:15

Пашинян: ожидаем важных событий, связанных с запуском проекта TRIPP

Сегодня, 15:08

Хакан Фидан: Турция стремится внести вклад в дело мира между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 15:05

Песков прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии

Сегодня, 15:00

Фидан: саммит НАТО в Анкаре может стать самым важным в его истории

Сегодня, 14:58

В Кремле оценили последствия блокады Ормузского пролива

Сегодня, 14:55

Тюльпаны под ногами: за вандализм на Бакинском бульваре в полицию вызваны около 10 человек - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

Посредники хотят провести новый раунд переговоров США и Ирана до 21 апреля

Сегодня, 14:32

Папа Римский после критики со стороны Трампа заявил, что не боится его - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:22

У президента Азербайджана новый пресс-секретарь

Сегодня, 14:17

В Агсу украли водопроводные трубы - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 14:08

Франция и Британия проведут конференцию по судоходству в Ормузском проливе

Сегодня, 14:00

Турция считает необходимым открытие Ормузского пролива без применения силы

Сегодня, 13:50

В научном центре им. М.А.Топчубашова прокомментировали сообщения о вырубке деревьев - ФОТО

Сегодня, 13:48

В Бейлягане приостановлена работа заправки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:38
Все новости
