Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации.

Ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель правления Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары» Самир Рзаев проинформировали главу государства и первую леди о деятельности центра.

Было отмечено, что Международный учебный центр создан на территории Национальной академии авиации по инициативе ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары». Центр предназначен для подготовки летного состава к чрезвычайным ситуациям, а также теоретического и практического обучения диспетчеров управления воздушным движением.

В новом комплексе в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) будут готовиться диспетчеры Управления воздушным движением «Азераэронавигация». Для этого будет функционировать Аэронавигационный учебный центр на основе образовательной программы Германской аэронавигационной академии (DFS), являющейся одним из ведущих учебных центров мира в данной сфере.

Здесь установлен симулятор вышки управления (TWR) с панорамным обзором Международного аэропорта Гейдар Алиев на 360 градусов, а также комплекс радарных симуляторов для управления воздушным пространством. Эти системы позволяют готовить диспетчеров в реальных операционных условиях.

В центре также установлен современный учебный тренажерный комплекс, позволяющий в соответствии с реальными рабочими условиями совершенствовать навыки водителей различных специальных автотранспортных средств, используемых в аэропортах.

Планируется, что в Международном учебном центре ежегодно будут проходить подготовку около 30 диспетчеров управления воздушным движением и 3 тысячи членов экипажей воздушных судов.

Кроме того, центр оснащен авиационным тренажером нового поколения A320/A321 NEO CEET производства международно признанной турецкой компании SkyArt, специализирующейся в этой области, для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и при различных авариях на борту самолета. Он включает тренажеры для отработки открывания дверей (Door Trainers) самолета Boeing 787, а также тренажеры реального пожаротушения (RFFT) нового поколения, имитирующие реальные условия пожара.

Новая учебная инфраструктура внесет значительный вклад в укрепление кадровой подготовки в авиационной области в регионе, а также в расширение образовательных возможностей в соответствии с международными стандартами, формирование конкурентоспособного национального кадрового потенциала в данной сфере.

Центр, как специализированная образовательная структура, осуществляющая подготовку кадров в соответствии с современными требованиями авиационной отрасли, будет играть важную роль в формировании у специалистов в сфере авиации не только теоретических знаний, но и практических навыков.

Оснащение центра современными технологиями, установка здесь новейших авиационных симуляторов позволяют приобрести опыт в условиях реального полета, что в целом имеет исключительное значение для обеспечения авиабезопасности.

В мире

США и Иран проведут переговоры в Пакистане «очень скоро» — Трамп

В мире

Иран может выйти из соглашения о перемирии в случае продолжения атак на Ливан

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США

Общество

Замира Адилова покинула TƏBİB - ФОТО

Президентские стипендиатки — сёстры Садыговы показали великолепные результаты

Канье Уэст должен вернуть многомиллионный гонорар за участие в отмененном лондонском фестивале - ОБНОВЛЕНО

«Nar» присоединился к инклюзивной инициативе в рамках Азербайджанской градостроительной кампании – ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Азербайджанский велогонщик стал третьим в Казахстане

Замира Адилова покинула TƏBİB - ФОТО

Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между США и Ираном

США и Иран проведут переговоры в Пакистане «очень скоро» — Трамп

Жители горных сёл в Дагестане откапывают свои дома из-под снега после циклона - ВИДЕО

Президентские стипендиатки — сёстры Садыговы показали великолепные результаты

Иран может выйти из соглашения о перемирии в случае продолжения атак на Ливан

«Галлюцинации олигарха»: Как Самвел Карапетян решил «вернуть» Карабах с помощью нейросетей

Замминистра обороны Казахстана прибыл в Азербайджан

Финальный трейлер байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне – ВИДЕО

Канье Уэст должен вернуть многомиллионный гонорар за участие в отмененном лондонском фестивале - ОБНОВЛЕНО

«Nar» присоединился к инклюзивной инициативе в рамках Азербайджанской градостроительной кампании – ФОТО

Соответствует ли действительности информация о передаче ребенка в другую семью «отцом 9 детей»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах

Россия настаивает на возвращении Армении к полноценному участию в ОДКБ

Хегсет: США сохраняют готовность к возобновлению военных действий против Ирана

Трамп обратился к Ирану с предложением

Постпред Ирана при ООН заявил о недоверии США и готовности к переговорам

Пентагон заявил, что США уничтожили 150 кораблей Ирана

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

