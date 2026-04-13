Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 90 сантиметров

В некоторых районах Азербайджана местами наблюдаются грозы и дожди, в Балакен-Шекинской зоне осадки носят интенсивный характер, а в горных районах идет снег.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в данных Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 13 апреля.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 90 см, в Загатале (Алибей) - 27 см, в Грызе - 10 см, в Дашкесане и Хыналыге - 8 см, в Гядабее - 5 см, в Гахе (Сарыбаш) и Гусаре (Лаза) - 4 см, в Кяльбаджаре - 3 см, в Лачине - 2 см, в Шуше и Ханкенди - 1 см.

Количество выпавших осадков в Огузе и Балакене составило 38 мм, в Гахе - 32 мм, в Шеки - 31 мм, в Мингячевире - 23 мм, в Евлахе - 19 мм, в Габале - 18 мм, в Садараке - 17 мм, в Геранбое - 15 мм, в Нафталане - 14 мм, в Шахбузе и Агдаме - 9 мм, в Гусаре и Гёйчае - 8 мм, в Тертере - 7 мм, в Джульфе - 6 мм, в Барде и Ордубаде — 5 мм, в Лянкяране, Губе и Шаруре — 4 мм, в Агстафе и Зардабе - 3 мм, в Ярдымлы, Исмаиллы, Хызы, Шамахе и Гёйгёле - 2 мм, а в Нахчыване, Гяндже, Гобустане, Шабране, Хачмазе, Агсу, Сабирабаде, Имишли, Кюрдамире, Билясуваре, Астаре, Лерике, Губадлы, Ходжалы и Физули - до 1 мм.

Дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 28 м/с, в Мингячевире - 22 м/с, в Евлахе - 21 м/с. В Дашкесане, Гёйгёле, Шеки, Губе, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Гобустане, Шамахе, Хызы, Балакене и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.