Грузовик без сигнальных огней спровоцировал смертельную аварию в Баку - ВИДЕО

На дороге Зыхский круг - Аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Согласно информации, грузовой автомобиль совершил вынужденную остановку на проезжей части, не включив при этом световую аварийную сигнализацию. В этот момент в него врезалось другое транспортное средство.

В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.