Интенсивные дожди вызвали осложнения в Балакене

В Балакенском районе интенсивные дожди привели к негативным последствиям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в последние дни в северо-западном регионе страны преобладает нестабильная погода. В высокогорных районах наблюдаются снег и мокрый снег, а на равнинных территориях - проливные дожди. Интенсивные осадки, начавшиеся вчера вечером в Балакенском и Загатальском районах, привели к повышению уровня воды в реках.

Из-за ливней в селе Мешешамбул Балакенского района приусадебные участки около 30 домов были затоплены.

Жители уже обратились в соответствующие структуры в связи со сложившейся ситуацией.

Нестабильные погодные условия в регионе сохраняются.