Бритни Спирс помещена в реабилитационную клинику

44-летняя американская певица Бритни Спирс добровольно легла в реабилитационную клинику.

Это произошло спустя чуть больше месяца после того, как её задержали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.

Напомним, что 4 марта задержанную певицу доставили в главное управление тюрьмы округа Вентура в Калифорнии и через несколько часов освободили. Тогда представитель Бритни Спирс назвал её поступок «совершенно непростительным» и заявил, что, в идеале, это станет «первым шагом к давно назревшим переменам, которые должны произойти в жизни Бритни».

Отметим, что певица должна предстать перед Верховным судом округа Вентура 4 мая.

