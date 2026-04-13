В Баку будут судить должностное лицо за торговлю служебными квартирами

В суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взяток за обеспечение жильем.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов Министерства обороны. Дело касается незаконных действий Аваза Али оглу Рустамова в период исполнения им обязанностей начальника отдела, а также временного исполнения обязанностей начальника Сальянской районной жилищно-эксплуатационной части (ЖЭЧ) Жилищно-эксплуатационной службы Министерства обороны.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Аваз Рустамов, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки в различных размерах от сотрудников ЖЭЧ и других граждан за предоставление служебных квартир, оформление договоров аренды и постановку на регистрационный учет.

Также он обвиняется в должностном подлоге и торговле влиянием (незаконном воздействии на решение должностного лица при трудоустройстве).

На основании собранных доказательств Авазу Рустамову предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное воздействие на решение должностного лица - торговля влиянием) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. С учетом возраста и состояния здоровья обвиняемого решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.