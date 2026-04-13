Эмиссар Хаменеи заявил, что корабли США должны покинуть Персидский залив

Американские корабли должны покинуть Персидский залив, их присутствие не способствует стабилизации, а страны региона могут сами обеспечить безопасность судов.

Об этом заявил журналистам представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

"Почему американские корабли находятся в Персидском заливе? Что они там делают? Они должны покинуть регион. Мы сами можем обеспечить безопасность всех судов", - приводит его слова газета Times of India.

По словам Илахи, из-за агрессии США и Израиля против Ирана ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. "Мы хотим, чтобы пролив был открытым, но нынешняя обстановка там неблагоприятна", - подчеркнул он.

Илахи призвал международное сообщество содействовать прекращению конфликта. "Мы вынуждены просить мировых лидеров и все народы, которые хотят мира и справедливости, объединиться и остановить войну. Не будет войны, не будет кризиса", - указал Илахи.

Источник: ТАСС