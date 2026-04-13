Вучич выразил надежду на продолжение сотрудничества Сербии и Венгрии при Мадьяре

Президент Сербии Александар Вучич поздравил главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран.

"Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Верю в продолжение плодотворного сотрудничества между Венгрией и Сербией и благодарен Виктору Орбану за то, что он сделал такие отношения возможными", - написал Вучич в Х.

Источник: ТАСС