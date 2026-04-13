Азербайджан достойно был представлен на международном мастер-классе, прошедшем в Школе гостеприимства и туризма в Белграде - ФОТО - ВИДЕО

Как сообщает «1news.az», на этом мероприятии, посвящённом ресторанному и гостиничному сектору, руководитель «Zuğulba Mangal Steak House» Нами́к Мамедов, а также профессиональная команда поваров «Mangal Zuğulba» и «Zuğulba Sarayı» — Турал Гулиев и Михаил Козлов — выступили по специальному приглашению и провели мастер-класс.

В ходе мастер-класса были представлены уникальные вкусы азербайджанской кухни, продемонстрирован профессионализм нашей команды, сформированный годами, а также проведён обмен опытом между двумя странами в сфере гостеприимства и кулинарии.

«Это мероприятие для нас не просто мастер-класс — это ещё один успешный шаг азербайджанской кухни на международной арене.

Наша команда вновь отличилась своим профессионализмом, креативным подходом и высокой культурой кухни.

Взаимное уважение и дружба, формировавшиеся годами между Сербией и Азербайджаном, вновь нашли своё отражение на этом мероприятии.

Укрепление партнёрства в сфере культуры, гостеприимства и кулинарии вызывает у нас особую гордость», — отмечается в Instagram-аккаунте «Zuğulba Mangal Steak House».

