 В Азербайджане в возрасте 42 лет скончался подполковник | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане в возрасте 42 лет скончался подполковник

Фаига Мамедова10:20 - Сегодня
Скончался командир отдельного инженерно-саперного батальона 1-го армейского корпуса в период Отечественной войны, подполковник запаса Джавид Джаббаров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, 42-летний военный ушел из жизни после продолжительной болезни.

Отмечается, что Дж. Джаббаров на протяжении долгого времени служил в рядах Вооруженных сил Азербайджана.

Он был участником Апрельских боев и 44-дневной Отечественной войны. За проявленное в период службы мужество был удостоен множества наград.

Джавид Джаббаров был одним из первых выпускников Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева по специальности «сапер».

Джавид Джаббаров будет похоронен сегодня на кладбище села Дуньямалылар Бейляганского района.

Поделиться:
376

