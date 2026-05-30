В Иране арестовано имущество 74 человек, обвиняемых в госизмене

По распоряжению судебных органов в провинции Голестан арестовано имущество 74 человек, обвиняемых в измене стране и сотрудничестве с враждебными структурами, сообщает Tasnim.

Речь идёт о лицах, которых власти считают ключевыми участниками сети пособников Израиля, действовавшей против национальной безопасности и интересов Ирана. Все они проживают за пределами страны.

Как сообщили иранские власти, решение принято в рамках закона об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом. В отношении этих лиц продолжается судебное разбирательство.

Конфискованные активы будут использованы в интересах населения. В первую очередь средства планируется направить на восстановление объектов, пострадавших в результате войны, включая больницы, научные центры, школы, исследовательские институты и другие учреждения общественного назначения.

По данным властей, под арест попали банковские счета, автомобили и зарегистрированная недвижимость фигурантов.

Всё имущество было выявлено в ходе совместной работы разведывательных, силовых и судебных структур и впоследствии конфисковано по решению суда.