В Турции заявили о готовности разрабатывать БПЛА с Японией

Турция может начать разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Японией.

Об интересе к этому заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei Asia. Министр отметил, что считает сотрудничество стран в этом направлении крайне перспективным.

«Турция и Япония обладают взаимодополняющими возможностями, и мы считаем, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Фидан.

По его словам, совместные разработки и производства Турции и Японии особенно ценны в таких областях, как обеспечение безопасности побережья и границ.

Источник: Газета.ру