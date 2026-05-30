В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, потребовавшее экстренного вмешательства спасателей.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что в селе Баян легковой автомобиль врезался в дерево, и внутри салона в беспомощном состоянии зажат человек. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена спасателей Северо-Западного регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки выяснилось, что водитель легкового автомобиля марки «Mercedes» потерял управление, после чего машина на скорости съехала с дороги и протаранила придорожное дерево. В результате сильного удара кузов транспортного средства сильно деформировался, заблокировав водителя в салоне.

Сотрудники МЧС с помощью специального спасательного оборудования и инструментов оперативно провели операцию по деблокированию. Пострадавший водитель, А. Амирасланов 1994 года рождения, был успешно извлечен из железного плена и сразу же передан бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту ДТП соответствующими государственными структурами проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

10:35

В Огузском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Гумлаг.

Автомобиль Mercedes под управлением жителя Шеки Амиля Амирасланова потерял управление и врезался в дерево.

В результате водитель и пассажирка Севиндж Алифова (1981 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что А. Амирасланов оказался зажат в салоне автомобиля. На месте ведутся работы по его деблокировке.

По факту происшествия проводится расследование.