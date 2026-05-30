 В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:47 - Сегодня
В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, потребовавшее экстренного вмешательства спасателей.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что в селе Баян легковой автомобиль врезался в дерево, и внутри салона в беспомощном состоянии зажат человек. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена спасателей Северо-Западного регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки выяснилось, что водитель легкового автомобиля марки «Mercedes» потерял управление, после чего машина на скорости съехала с дороги и протаранила придорожное дерево. В результате сильного удара кузов транспортного средства сильно деформировался, заблокировав водителя в салоне.

Сотрудники МЧС с помощью специального спасательного оборудования и инструментов оперативно провели операцию по деблокированию. Пострадавший водитель, А. Амирасланов 1994 года рождения, был успешно извлечен из железного плена и сразу же передан бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту ДТП соответствующими государственными структурами проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

10:35

В Огузском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Гумлаг.

Автомобиль Mercedes под управлением жителя Шеки Амиля Амирасланова потерял управление и врезался в дерево.

В результате водитель и пассажирка Севиндж Алифова (1981 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что А. Амирасланов оказался зажат в салоне автомобиля. На месте ведутся работы по его деблокировке.

По факту происшествия проводится расследование.

Поделиться:
947

Актуально

Общество

Завтра в Баку потеплеет до 27 градусов

Общество

Из-за сильного ветра в Баку повалилось 41 дерево - ФОТО

Мнение

Человек книги и твердых принципов: к 36-й годовщине гибели Аждара Ханбабаева

Общество

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

Общество

AZAL выполнил первый в этом сезоне авиарейс из Гянджи в Санкт-Петербург

МЧС устраняет последствия сильного ветра - ВИДЕО

В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завтра в Баку потеплеет до 27 градусов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Бесплатные билеты на поезд Баку–Тбилиси: в АЖД назвали категорию граждан, имеющих право на льготу

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

Грозы, град и снег в горах: прогноз погоды на 29 мая

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Последние новости

В Монголии официально подтвердили вспышку опасного заболевания

Сегодня, 18:18

В Турции опровергли утверждения о переселении жителей Газы

Сегодня, 18:05

В Армении готовят иски против Анны Акопян

Сегодня, 17:54

Пашинян анонсировал новый этап делимитации границы с Азербайджаном

Сегодня, 17:38

AZAL выполнил первый в этом сезоне авиарейс из Гянджи в Санкт-Петербург

Сегодня, 17:27

Глава МИД Молдовы назвал условие для начала переговоров о членстве в НАТО

Сегодня, 17:16

В Иране арестовано имущество 74 человек, обвиняемых в госизмене

Сегодня, 17:06

МЧС устраняет последствия сильного ветра - ВИДЕО

Сегодня, 16:54

В Турции заявили о готовности разрабатывать БПЛА с Японией

Сегодня, 16:44

Врач Трампа раскрыл, сколько килограммов он набрал за год

Сегодня, 16:33

В Грузии по обвинению в шпионаже задержали руководителя НПО

Сегодня, 16:24

В Ереванском аэропорту задержали двоих человек, пытавшихся вывезти около 1 млн. евро

Сегодня, 16:13

Глава МИД Турции назвал условия нормализации отношений с Израилем

Сегодня, 16:00

В Огузском районе спасатели МЧС вызволили водителя из разбитого в ДТП автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:47

Советник Хаменеи: действия Трампа свидетельствуют, что он не настроен на переговоры

Сегодня, 15:32

Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9%

Сегодня, 15:19

Сын последнего шаха Ирана Пехлеви прибыл в Украину

Сегодня, 15:08

Иран сообщил об уничтожении беспилотника над островом Кешм

Сегодня, 14:57

Катар отказался разморозить иранские активы

Сегодня, 14:43

Карапетян подал в суд на спикера парламента Армении

Сегодня, 14:35
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25