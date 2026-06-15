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Марта Кос посетит Армению

First News Media14:40 - Сегодня
Марта Кос посетит Армению

5 июля отправлюсь в Армению. Об этом написала в своем микроблоге в Х Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, представив информацию о встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Кос написала, что Россия продолжает усиливать давление на Армению, пытаясь отдалить страну от ее демократического выбора, сделанного народом Армении на последних выборах.

Она также сообщила о том, что встретилась с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. По ее словам, 15 июня в ходе обсуждения в формате заседания Совета министров иностранных дел ЕС страны-члены Евросоюза обсудят то, как он может продолжить поддержку Армении, демонстрируя свою солидарность.

«Мы окажем финансовую поддержку и облегчим для Армении торговлю с ее соседями и Европой. Я отправлюсь в Ереван 5 июля, чтобы продвигать конкретные шаги», - написала Кос.

Отметим, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Люксембурге участвует в обсуждении в формате заседания Совета министров иностранных дел ЕС. 

Напомним, что Россия в преддверии парламентских выборов в Армении запретила или ввела ограничения на импорт многих армянских товаров. Запреты и ограничения до сих пор не сняты.

Источник: news.am

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