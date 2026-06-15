Армения намерена получить от Франции кредит на сумму в 100 млн. евро

Армения намерена получить от Французского агентства развития кредит на сумму в 100 млн. евро.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во время обсуждения вопроса о ратификации «Рамочного соглашения Cam 1029 между Республикой Армения и Французским агентством развития о предоставлении неподтвержденной кредитной линии» заявила 15 июня заместитель председателя Комитета водного хозяйства Министерства территориального управления и инфраструктур Нвард Варданян.

Кредитные ресурсы планируется направить на реализацию комплексной программы развития водного и сельскохозяйственного секторов.

Финансирование ФАР будет состоять из многотраншевой кредитной линии до 100 миллионов евро (три этапа): кредита на финансирование для Сюникской области Армении в размере 30 миллионов евро, первого транша кредита на финансирование проекта улучшения водоснабжения и ирригации (WISE) в размере до 30 миллионов евро, второго транша кредита на финансирование проекта улучшения водоснабжения и ирригации (WISE) в размере до 40 миллионов евро.

Всемирный банк при этом станет софинансирующим органом проекта. Со стороны ЕС также предусмотрен грант в размере 12,456 млн. евро для оказания технической помощи. Срок действия соглашения – три года, начиная с даты вступления документа в силу. Заемщик и кредитор могут расторгнуть соглашение в любое время до истечения его срока без какой-либо компенсации. Правда, за исключением компенсации, рассчитанной по непогашенным кредитам.

После некоторых обсуждений данная законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии.

Источник: news.am