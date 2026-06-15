 Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла | 1news.az | Новости
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Общество

Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Фаига Мамедова14:15 - Сегодня
Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как передает 1news.az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, днем в некоторых местах есть вероятность кратковременного дождя. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17–20° тепла, днем — 27–31° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 45–50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах прогнозируются ливни, грозы, возможен град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днем — 27–32° тепла, в горах ночью — 7–12° тепла, днем — 16–20° тепла, местами до 23–26° тепла.

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