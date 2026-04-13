Блокада Ирана будет охватывать Оманский залив и Аравийское море

Вооруженные силы США для обеспечения морской блокады Ирана будут действовать в Оманском заливе и Аравийском море.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на рекомендацию Центрального командования ВС США (CENTCOM) для судоходных компаний.

По его информации, блокада вступит в силу сегодня в 18:00 по бакинскому времени. «Любое судно, входящее или выходящее из зоны блокады без разрешения, подлежит перехвату, отклонению от курса и захвату», - говорится в сообщении.

В CENTCOM уточнили, что блокада будет охватывать «всю береговую линию Ирана, включая, но не ограничиваясь портами и нефтяными терминалами». При этом командование подчеркнуло, что перевозка гуманитарных грузов, в том числе продуктов питания, медикаментов и прочих товаров первой необходимости, будет разрешена при условии прохождения судами проверки.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Центральное командование ВС США позднее заявило, что американские военные 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана.

Источник: ТАСС