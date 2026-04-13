Скончался народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов

Скончался легендарный артист балета, народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов.

На 97-м году жизни скончался выдающийся артист балета, балетмейстер, кавалер ордена «Шохрат», народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Отметим, что именно М.Мамедов стал первым азербайджанским артистом балета, получившим профессиональное образование, и одним из тех, кто заложил основы отечественной хореографической школы. Его талант, трудолюбие и постоянный творческий поиск снискали ему искреннюю любовь зрителей и признание профессионального сообщества.

Магсуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С ранних лет проявлял интерес к танцу, а уже в 1938 году в составе самодеятельного коллектива принял участие в Декаде азербайджанского искусства и литературы в Москве. Путь в большое искусство привёл его в Бакинское хореографическое училище (ныне Бакинская академия хореографии), а затем - в Московскую государственную академию хореографии, где он встретил свою будущую супругу - балерину и балетмейстера Рафигу Ахундову (1931-2024, народная артистка Азербайджана).

После окончания учёбы он был принят в труппу Большого театра, однако вскоре вернулся в Баку, где в 1951 году стал ведущим солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

На сцене он создал яркие и запоминающиеся образы в балетах «Легенда о любви», «Девичья башня», «Гюльшен», «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Семь красавиц». Особое место в его творческой биографии занимает работа над балетом «Легенда о любви», поставленным Юрием Григоровичем.

Многие годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова были неразлучны - как на сцене, так и в жизни. Завершив исполнительскую карьеру, они посвятили себя хореографии, создав ряд значимых постановок, среди которых «Каспийская баллада», «Тени Гобустана», «Калейдоскоп». Их работы с успехом были представлены на международной арене, в том числе на фестивале танца в Париже в 1969 году.

Особой страницей их творчества стали собственные версии балетов Гара Гараева «Тропою грома» и «Семь красавиц», ставшие настоящими шедеврами сценического искусства. В 1983 году вышел фильм-балет «Семь красавиц», поставленный этой творческой семьёй.

В разные годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова работали как балетмейстеры и педагоги за рубежом - в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции, достойно представляя азербайджанскую школу балета на международной сцене.