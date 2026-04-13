Мадьяр: Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией

Глава победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за принятие результатов выборов и выразил открытость к прагматичному сотрудничеству.

"Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география", - сказал Мадьяр на международной пресс-конференции.

Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.

Источник: РИА Новости