«Kaşalata» и новая культура восприятия нейроотличий - ФОТО

В центре города, среди привычного движения и повседневной спешки, есть пространство, где разговор об инклюзии перестаёт быть теоретическим и становится частью реальной жизни.

Кафе «Kaşalata» на первый взгляд ничем не отличается от других заведений, ведь здесь так же звучит негромкий гул разговоров, за стойкой принимают заказы, на кухне готовятся блюда, а посетители неспешно проводят время. Однако за этой внешней обычностью скрывается важное и пока ещё редкое для общества явление, ведь именно здесь работают люди с нейроотличностями и делают это как полноценные участники профессиональной среды.

В рамках пресс-тура, организованного при поддержке Trendyol, журналисты посетили кафе, познакомились с молодыми людьми, которые там работают, и получили возможность понаблюдать за их повседневной деятельностью.

Директор по корпоративным коммуникациям Trendyol в Азербайджане Сухейла Джафарова отметила, что компания поддерживает инициативы в сфере социального воздействия и устойчивого развития во всех странах присутствия:

«Мы стремимся создавать позитивные изменения в обществах, где ведем деятельность, и делать жизнь людей лучше. В Азербайджане мы уже реализовали целый ряд проектов в рамках нашей стратегии корпоративной социальной ответственности. Большинство из этих проектов мы осуществили совместно с нашим стратегическим партнером PASHA Holding. Одной из таких инициатив является кафе “Kaşalata”, деятельность которого мы поддерживаем уже два года».

Проект был создан Общественным объединением Birgə və Sağlam, которое на протяжении около 15 лет занимается поддержкой людей с нейроотличностями и их семей. Кафе стало продолжением этой работы, не в формате образовательной кампании или социальной акции, а как устойчивое пространство, где инклюзия реализуется на практике. Идея «Kaşalata» возникла ещё в 2017 году, однако в обновлённом виде проект был представлен 1 октября 2024 года, получив возможность развиваться уже как полноценная и долгосрочная инициатива.

В этом пространстве не акцентируется различие, напротив, оно становится частью естественного рабочего процесса. Ильяс, Алисахиб, Азиз, Назим, Гусейн, Эльмар, Кянан и Алина - это не символические фигуры проекта и не иллюстрация социальной повестки, а сотрудники, чья ежедневная работа формирует атмосферу заведения. Они встречают гостей, принимают заказы, помогают на кухне, взаимодействуют с посетителями и друг с другом, демонстрируя уверенность и включённость в происходящее.

Кафе «Kaşalata» реализует модель поддерживаемого трудоустройства, подход, признанный на международном уровне и направленный на интеграцию людей с особенностями развития в профессиональную среду. В рамках этой модели сотрудники получают необходимую поддержку, но при этом сохраняют самостоятельность и ответственность за свою работу. Это позволяет не только обеспечить занятость, но и формировать навыки, которые могут быть применимы за пределами одного пространства.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке PAŞA Holding и Trendyol. Это обеспечило как расположение кафе в центре города, так и устойчивость самой инициативы.

Контекст, в котором существует этот проект, подчёркивает его значимость. Согласно данным Centers for Disease Control and Prevention, в 2024 году каждый 31-й ребёнок рождается с аутизмом. Это статистика, отражающая глобальную тенденцию и указывающая на необходимость системных решений. В Азербайджане официальные данные ограничены, однако по оценкам, от 1% до 2% населения имеют расстройства аутистического спектра. При этом ещё сравнительно недавно сама тема нейроотличий оставалась вне институционального поля, ведь только в 2015 году термин «аутизм» был включён в критерии инвалидности после инициативы общественных организаций и взаимодействия с государственными структурами.

Этот сдвиг стал важной точкой, однако он лишь обозначил начало более сложного и длительного процесса - изменения общественного восприятия. Одной из ключевых задач «Kaşalata» становится работа именно с этим уровнем.

Особое значение в развитии проекта имеет личный опыт его основателей. Для Айтан Эйналовой, учредителя организации, работа с темой инклюзии началась не как профессиональная деятельность, а как часть личной жизни, как опыт матери сына с аутизмом, который сегодня работает в этом же кафе. Этот переход от личной истории к общественной инициативе формирует особую этику проекта, так как здесь отсутствует дистанция между теми, кто создаёт условия, и теми, для кого они создаются.

При этом влияние кафе выходит за пределы его физического пространства. Оно проявляется в изменении языка, которым общество говорит о нейроотличиях, в снижении уровня стигматизации, в появлении новых инициатив и в постепенном расширении представлений о возможностях людей с особенностями развития.

«Kaşalata» не стремится к громким заявлениям и не использует язык исключительности. Именно в этой сдержанности и заключается его сила - изменения происходят через опыт, который невозможно игнорировать.

