Мадьяр: новое правительство Венгрии не будет вмешиваться в дела других стран

Новое правительство Венгрии не будет вмешиваться в дела других государств и ожидает от них такого же отношения к себе.

Об этом заявил глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, одержавшей 12 апреля победу на парламентских выборах в стране.

"Я прошу все зарубежные государства относиться к Венгрии с таким же уважением, с каким она относится к ним. Мы должны уважать другие суверенные государства. И в отличие от прежних времен, я не буду вмешиваться во внутренние дела ни одной другой страны, даже балканских стран", - сказал Мадьяр, которому предстоит стать новым премьер-министром Венгрии, сменив на этом посту Виктора Орбана.

Источник: ТАСС