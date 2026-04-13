Выявлена антисанитария и фальсификация состава на молочном производстве в Баку - ФОТО

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности была проведена внеплановая проверка на предприятии по переработке молока и молочной продукции ООО «Adilbərəkət», расположенном в посёлке Маштага Сабунчинского района столицы.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии нарушены технические нормативные правовые акты в сфере пищевой безопасности, санитарные нормы и правила, а также ряд требований к маркировке продукции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Так, несмотря на то, что на этикетках выпускаемых предприятием творога, шора, йогурта и голландского сыра указано использование «натурального коровьего молока», при наблюдении за производственным процессом и анализе документации на сырьё было выявлено использование сухого молока и растительных жиров. Кроме того, на упаковке продукта «шор» было указано «İsmayıllı şor», хотя фактически производство осуществлялось в городе Баку. Подчеркивается, что это является нарушением требований к маркировке и введением потребителей в заблуждение за счёт указания несоответствующих продукту характеристик и свойств.

Также установлено, что в складских помещениях нарушена целостность напольных покрытий, поверхности, контактирующие с пищевой продукцией, находятся в неудовлетворительном состоянии, пастеризационное оборудование и ёмкости для хранения сыра подверглись коррозии, молочная продукция хранится в антисанитарных условиях, а используемые в производстве инструменты и оборудование непригодны для эксплуатации. Кроме того, зафиксировано, что используемые при производстве сырья масла хранятся в открытом виде, и выявлены другие нарушения.

По фактам выявленных несоответствий в отношении руководства объекта составлен протокол об административном правонарушении, отобраны образцы готовой продукции и направлены в лабораторию для анализа - деятельность предприятия приостановлена до устранения выявленных нарушений.