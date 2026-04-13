Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива

Великобритания не присоединится к военной миссии США по блокаде Ормузского пролива.

«Мы не поддерживаем блокаду», - заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«С моей точки зрения, жизненно важно, чтобы пролив был открыт, а не закрыт. Это не далекий от нас вопрос. Каждый раз, когда пролив закрыт или отсутствует свободная навигация, это означает, что газ и нефть не поступают на рынки, цены идут вверх», - сказал Стармер, заметив, что это напрямую касается потребителей в Великобритании.

«Мы не будем втянуты в войну. Великобритания не будет втянута. Это не в наших национальных интересах, потому что я не собираюсь действовать, если нет четкой, законной основы и хорошо продуманного плана», - добавил глава британского правительства.

В воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива.

Источник: ТАСС