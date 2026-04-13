Папа Римский после критики со стороны Трампа заявил, что не боится его - ОБНОВЛЕНО

Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать с ним в полемику.

Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в Truth Social, что «этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца бы не избрали Папой.

«Я не боюсь администрации Трампа, У меня нет намерения вступать с ним в дискуссию. Я говорю об Евангелии и буду продолжать выступать против войны», - приводит агентство ANSA слова понтифика, сказанные в ходе поездки в страны Африки.

Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и США против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу Трампа уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа». Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству «чуждо пути Иисуса Христа».

11 апреля Папа Римский Лев XIV произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. «Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!» - указал понтифик.

Источник: ТАСС

14:05

Представитель Ватикана Антонио Спадаро на своей странице в социальной сети X написал, что Дональд Трамп, выбирая своей мишенью Папу Льва XIV, тем самым обнаруживает глубокую тревогу.

«Когда политическая власть ополчается на моральный авторитет, зачастую это происходит потому, что она не в силах его обуздать. Трамп не спорит с Львом; он умоляет его вернуться к тому языку, который он может контролировать. Но Папа говорит на другом языке — на том, который невозможно свести к грамматике силы, безопасности или национальных интересов», — говорится в публикации Спадаро.

В этом смысле, отмечает он, подобная атака Трампа является признанием его бессилия: «Будучи не в состоянии поглотить этот голос, власть пытается его делегитимизировать. Однако, поступая так, она косвенно признает его значимость. Будь Лев фигурой незначительной, он не удостоился бы и слова. Вместо этого его призывают, называют по имени, ему противостоят — а это верный признак того, что его слова имеют вес».

Именно здесь и проявляется моральная сила Церкви. Не как контрвласть, а как пространство, в котором власть оценивается мерилом, ей не подконтрольным. Лев не вступает в полемику на чужом поле и именно поэтому остается недосягаемым. Он свободен. И эта свобода — безоружная и обезоруживающая — пожалуй, и есть то, что больше всего выбивает из колеи. И, в то же время, это то, что важнее всего.

Donald J. #Trump targets #PopeLeo XIV—and in doing so, reveals a deeper unease. When political power turns against a moral voice, it is often because it cannot contain it. Trump does not argue with Leo; he implores him to return to a language he can control. But the Pope speaks… pic.twitter.com/X7kesOFAiY — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) April 13, 2026

Ранее Трамп резко раскритиковал Папу Льва XIV и заявил, что последний был избран только благодаря США.

В своем сообщении в Truth Social глава Белого дома написал, что его не устраивает Папа Римский, который не одобряет нападение США на Венесуэлу. «Лев должен быть благодарен, потому что он, как известно всем, стал потрясающим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов на пост папы, и церковь включила его туда только по той причине, что он американец, а они посчитали, что это будет наилучшим способом иметь дело с президентом Дональдом Трампом», — добавил глава государства.

«Если бы не я в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, слабость Льва в вопросах преступности и ядерного оружия меня не устраивает», — указал он.

