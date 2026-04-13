Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 14 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В отдельных местах возможны кратковременные дожди. Днём осадки временно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днём 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, которые к вечеру постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днём 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днём от 0 до 3° мороза.