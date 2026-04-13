Хакан Фидан: Турция стремится внести вклад в дело мира между Азербайджаном и Арменией

Турция прилагает серьезные усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе круглого стола редакторов агентства «Анадолу» в Анкаре.

Он отметил, что активные шаги Анкары по недопущению эскалации в регионе проявляются и в дипломатической сфере, в том числе с целью формирования баланса сил региональных и глобальных игроков.

«Любое изменение ситуации и нестабильность в регионе так или иначе влияют на Турцию, поэтому Анкара обязана обладать перспективой государственного видения процессов в различных частях мира, в том числе на Южном Кавказе», — подчеркнул глава турецкого МИДа.