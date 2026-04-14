Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

17:05 - Сегодня
Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли.

"Максимально используя особые полномочия во взаимодействии с министерствами экономики и финансов, сельского хозяйства, дорог и градостроительства и другими органами власти, участвующими в приграничной торговле, они должны облегчить импорт товаров первой необходимости, нейтрализовав угрозы морской блокады Ирана и оставив противника не у дел", - говорится в заявлении министра, опубликованном информационным порталом правительства Ирана.

Министр внутренних дел Ирана отметил, что губернаторы приграничных провинций должны задействовать все возможности для того, чтобы укрепить приграничную торговлю и нарастить ее.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.

Источник: РИА Новости

Актуально

Политика

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

Общество

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Политика

Баку призывает мир к поддержке комплексных усилий по разминированию

В мире

Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп пригрозил Китаю

Чарльза III заподозрили в том, что он стал мусульманином

Белый дом назвал Джорджа Клуни «военным преступником»

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Последние новости

В близи Нефтяных камней утонул рыбак, к поиску привлечен вертолет – ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Почему выросли страховые взносы для такси? – Разъяснение ЦБА

Сегодня, 17:06

Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Сегодня, 17:05

Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

Сегодня, 17:02

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

Сегодня, 16:58

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне 130 км/ч

Сегодня, 16:47

Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Сегодня, 16:43

В Азербайджане ожидаются новшества в сфере страхования недвижимости

Сегодня, 16:40

«NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств

Сегодня, 16:28

В Баку произошел взрыв в доме, есть погибший и раненые

Сегодня, 16:23

Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

Сегодня, 16:20

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Сегодня, 16:12

Центробанк раскрыл влияние процессов на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

Сегодня, 16:08

Компании NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Сегодня, 15:57

Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Сегодня, 15:55

В Азербайджане зафиксирован рост активов финансового сектора

Сегодня, 15:50

Автор учебников по вождению признался, что сам нарушает ПДД

Сегодня, 15:45

Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

Сегодня, 15:35

В Турции экс-лидер оппозиционной партии приговорен к заключению за оскорбление президента

Сегодня, 15:28

В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны

Сегодня, 15:25
Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07