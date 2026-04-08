Арестована косметолог Ульвия Ильясова

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
Соответствующее решение в отношении У. Ильясовой сегодня принял Бакинский апелляционный суд.

Суд признал жалобу потерпевшей стороны обоснованной – в отношении У. Ильясовой избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Отмечается, что установлены обоснованные подозрения в том, что Ульвия Ильясова, не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, по различным адресам незаконно проводила хирургические операции – «липосакцию (удаление жира), моделирование тела», а также другие хирургические и эстетические вмешательства. В результате этих действий был причинён тяжкий вред здоровью Милы Алибековой.

У. Ильясовой предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Это не первый подобный случай, связанный с У. Ильясовой. Так, директор ООО «AzE Estetik Mərkəz» Ульвия Ильясова обвинялась в том, что в Баку, на кухне своего дома, незаконно провела операцию по коррекции тела своей золовке Сабире Велиевой, что привело к её смерти.

В апреле этого года по приговору суда У. Ильясова была лишена права заниматься деятельностью в сфере здравоохранения, требующей специальной квалификации, сроком на 3 года, а также приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца. В приговоре было указано, что наказание она должна отбывать в учреждении исполнения наказаний поселкового типа.

По последнему эпизоду У. Ильясовой было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении поселкового типа – позднее Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

