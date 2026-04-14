 Поезд с дизтопливом и удобрениями отправлен из Азербайджана в Армению - ОБНОВЛЕНО
Azərbaycanca
Политика

First News Media10:45 - Сегодня
Очередная партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению во вторник. 

Отмечается, что в Армению отправлено 22 вагона (1298 тонн) дизельного топлива.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано 6312 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Также осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана. Со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик было отправлено 240 тонн удобрений (4 вагона).

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было доставлено 23,9 тысячи тонн зерна, более 1100 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

08:57

Азербайджан сегодня отправит в Армению 22 вагона с дизельным топливом.

Как сообщает Trend, в Армению транзитом через Азербайджан также будет отправлено четыре вагона с удобрениями из России.

Отметим, что до настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано 6312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, что 21 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

А 25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4500 тонн дизельного топлива, 5 марта — 31 вагон с 1984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта — грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта — зерно общим весом 1023 тонны (нетто — 770 тонн) в составе 11 вагонов.

19 марта были отправлены 7 вагонов с зерном общим весом 488 тонн из России.

24 марта были отправлены 4 вагона с удобрениями общим весом 271 тонна и один вагон гречихи весом 68 тонн.

25 марта было отправлено 5 вагонов с пшеницей общим весом 350 тонн. А 1 апреля через территорию Азербайджана в Армению было отправлено 5 вагонов пшеницы общим весом 349 тонн.

Поделиться:
581

Актуально

Общество

Xроника

Политика

Общество

Политика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

1news TV

18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07