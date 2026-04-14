Вэнс: США уверены, что будут очень хорошо работать с новым премьером Венгрии

First News Media09:27 - Сегодня
Соединенные Штаты уверены, что смогут наладить очень хорошее взаимодействие со следующим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Я уверен, что мы будем очень хорошо работать с новым премьер-министром Венгрии", - сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News. Вэнс отметил, что посетил Венгрию накануне выборов для поддержки действующего главы правительства Виктора Орбана во многом потому, что тот является одним из немногих европейских лидеров, которые хотят противостоять бюрократии Евросоюза.

"Мы выступили [с поддержкой] не потому, что мы ожидали от Виктора [Орбана] победы на выборах. Мы выступили, потому что было правильно поддержать человека, который поддерживал нас на протяжении очень долгого времени. Так что, речь шла не о России и, по сути, не о Европе. Это было связано с Соединенными Штатами и тем фактом, что он является хорошим партнером не только лично для меня и президента [Дональда Трампа], но и для США", - подчеркнул вице-президент.

Источник: ТАСС

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
