В Масазыре девушки на мотоциклах устроили опасные маневры на дороге - видео

В социальных сетях распространились кадры, на которых несколько молодых девушек совершают опасные маневры на мотоциклах в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел на улице Алиаги Вахида. Выяснилось, что водители и пассажиры трех мотоциклов находились без защитных шлемов. Кроме того, они высказывали необоснованные претензии другим участникам дорожного движения.

В ответ на запрос в Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД сообщили, что по факту распространенных видеокадров уже проводится проверка:

«Как органы дорожной полиции, мы вновь обращаемся к водителям мотоциклов с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, а также в обязательном порядке использовать мотошлемы и другие средства индивидуальной защиты».