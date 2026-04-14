У ряда турецких знаменитостей тесты на запрещённые вещества оказались положительными - ФОТО

Стали известны результаты тестов на запрещённые вещества у ряда турецких знаменитостей, проходящих по резонансному расследованию.

По данным турецких СМИ, результат теста у актрисы Синем Унсал, известной по роли Альи в сериале «Uzak Şehir», негативный. В то же время у актрисы Хафсанур Санджактутан, певца Эмир Джан Игрека и инфлюенсера Огюна Алибаша результаты анализов оказались положительными. Сообщается, что речь идёт о тестах крови и волос, проведённых в рамках следственных мероприятий.

Расследование в отношении представителей шоу-бизнеса продолжается. Ранее сообщалось о задержании нескольких известных лиц, чьи имена фигурируют в деле - официальные органы пока не раскрывают дополнительных деталей, однако ожидается, что новая информация появится в ближайшее время.

