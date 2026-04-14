В Кыргызстане планируют заменить все русскоязычные названия сел

Власти Кыргызстана намерены до конца 2027 года изменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел.

Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — отметил он.

По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Кыргызстане исторических личностей.

С момента избрания Жапарова президентом в 2021 году в Кыргызстане были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стало называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.

