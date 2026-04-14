В Кыргызстане планируют заменить все русскоязычные названия сел

First News Media09:23 - Сегодня
Власти Кыргызстана намерены до конца 2027 года изменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел.

Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — отметил он.

По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Кыргызстане исторических личностей.

С момента избрания Жапарова президентом в 2021 году в Кыргызстане были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стало называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.

Источник: ТАСС

Актуально

Общество

Сотрудник ANAMA погиб при подрыве на мине

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане - ...

Политика

Ален Симонян в Стамбуле планирует встречу с Сахибой Гафаровой

Общество

На Каспии произошло четвертое за день землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В мире

Число пострадавших при нападении в лицее в Турции достигло 16 человек  - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal

Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

В Турции санкционировано расследование в отношении мэра Анкары

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Сын президента Уганды генерал Кайнеругаба требует у Турции миллиард и невесту, и угрожает Ирану

«Это незаконно»: Трамп раскритиковал Иран за «живые щиты» - ВИДЕО

Последние новости

Число пострадавших при нападении в лицее в Турции достигло 16 человек  - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:42

Названа причина последовательных землетрясений в Каспийском море

Сегодня, 12:40

Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:33

Ален Симонян в Стамбуле планирует встречу с Сахибой Гафаровой

Сегодня, 12:30

Сотрудник ANAMA погиб при подрыве на мине

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция призвала водителей не отвлекаться на телефон за рулём - ФОТО

Сегодня, 12:02

Присваивали алименты и долги: вскрыта преступная схема должностных лиц в Гядабее

Сегодня, 11:55

Сколько органов было пересажено в Азербайджане от доноров со смертью мозга?

Сегодня, 11:47

Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal

Сегодня, 11:30

В Нахчыване высота снежного покрова достигла почти метра

Сегодня, 11:17

Иран заявил США о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

Сегодня, 11:08

В Турции санкционировано расследование в отношении мэра Анкары

Сегодня, 11:00

После выявления серьёзных нарушений приостановлена деятельность отеля «Bağçalı» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

На Каспии произошло четвертое за день землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:52

Поезд с дизтопливом и удобрениями отправлен из Азербайджана в Армению - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:45

Сегодня последний день приема заявок на второй экзамен в магистратуру

Сегодня, 10:40

В Масазыре девушки на мотоциклах устроили опасные маневры на дороге - видео

Сегодня, 10:32

В Баку проходит конференция по вопросам роли женщин на пространстве СВМДА - ФОТО

Сегодня, 10:28

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Сегодня, 10:25
Все новости
Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

