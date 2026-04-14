Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля

Иран оценивает ущерб от бомбардировок США и Израиля в 270 миллиардов долларов, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — сказала она.

По словам Мохаджерани, экономический блок правительства определит более точные цифры через процедуру из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям; второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.

Собеседница агентства добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов — одна из тем, которой занимается иранская группа переговорщиков. Вопрос, в частности, обсуждали на недавних переговорах в Исламабаде.

«Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», — сказала Мохаджерани.

По итогам переговоров Ирана и США, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, Тегеран заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.

По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.