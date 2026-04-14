На Каспии произошло четвертое за день землетрясение - ОБНОВЛЕНО
В Каспийском море сегодня произошло четвертое землетрясение.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 3.1 были зафиксированы в 10:21 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
10:20
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в 10:00 по местному времени. Магнитуда составила 3.8, а очаг залегал на глубине 5 км.
