На Каспии произошло четвертое за день землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Каспийском море сегодня произошло четвертое землетрясение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 3.1 были зафиксированы в 10:21 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

10:20

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в 10:00 по местному времени. Магнитуда составила 3.8, а очаг залегал на глубине 5 км.