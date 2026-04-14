Цена азербайджанской нефти приблизилась к 126 долларам
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,85 доллара США, или 4,9%, и составила 125,83 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,18 доллара США, или 5,4%, и составила 121,02 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 6,02 доллара США, или 6,7%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 95,52 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,63 доллара США, или 5,3%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 132,74 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.