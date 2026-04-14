Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО

В Словении проведут референдум по вопросу о выходе страны из НАТО.

Об этом заявил новый председатель госсобрания страны, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович. По его словам, страна должна вести политику самостоятельно и суверенно.

«Мы категорически против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не получает от этого выгоды. (...) Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО, и мы проведем этот референдум», - сказал он.

Источник: Лента.ру