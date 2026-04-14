В Баку проходит конференция по вопросам роли женщин на пространстве СВМДА - ФОТО

В Баку проходит международная конференция на тему «Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках конференции будут обсуждены темы «Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации» и «Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости».

В продолжение конференции пройдет первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также ожидается официальное введение в действие мандата, направленного на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.