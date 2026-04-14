Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за соучастие в войне США и Израиля

Иран требует выплаты компенсаций от Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии за соучастие в войне США и Израиля.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — сказал дипломат. Его слова приводит агентство Tasnim.

По словам Иравани, перечисленные страны нарушили свои обязательства перед Ираном, став соучастниками конфликта на стороне Вашингтона и Тель-Авива.

В марте постпред Ирана направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором обвинил несколько ближневосточных стран в том, что они позволили использовать свои территории для американских атак по Ирану. Иравани также заявлял, что Тегеран считает Украину соучастницей боевых действий из-за отправки украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток.

