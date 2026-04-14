В Турции санкционировано расследование в отношении мэра Анкары

Министерство внутренних дел Турции выдало разрешение на проведение расследования в отношении мэра Анкары Мансура Яваша.

Это решение связано с утверждениями о том, что в 2023 году на предвыборном митинге в Карабюке использовались муниципальные транспортные средства.

У Мансура Яваша есть право в течение 10 дней обжаловать это решение.

Муниципалитет Анкары, в свою очередь, заявил, что в досье МВД прямо указано, что "не было дано ни письменного, ни устного распоряжения об использовании муниципальной техники в предвыборной деятельности".

Источник: Haberler