Сегодня последний день приема заявок на второй экзамен в магистратуру

Прием заявлений бакалавров для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру начался 1 апреля и продлится до 23:59 14 апреля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

По состоянию на 09:30 14 апреля свои заявления подтвердили 19 564 бакалавра (азербайджанский сектор — 18 080; русский сектор — 1 484).

«Бакалавры, подававшие документы для участия во вступительном экзамене, прошедшем в феврале 2026 года, и желающие участвовать во второй попытке, должны пополнить баланс в своем "Личном кабинете" на сумму регистрационного взноса и пройти регистрацию на соответствующей странице сайта Центра (https://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize).

Бакалавры, не регистрировавшиеся для участия в первом экзамене, также могут записаться на данный экзамен в аналогичном порядке. Тем, у кого нет "Личного кабинета", необходимо создать его на странице ekabinet.dim.gov.az, после чего пополнить баланс счета на необходимую сумму. С методами оплаты можно ознакомиться на странице epayment.dim.gov.az. После этого данные абитуриенты должны зайти на страницу https://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize, заполнить форму "Электронная заявка бакалавра" и подтвердить её», — говорится в сообщении.

Отметим, что сам экзамен состоится 17 мая 2026 года.