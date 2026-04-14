Сколько органов было пересажено в Азербайджане от доноров со смертью мозга?

Фаига Мамедова11:47 - Сегодня
На сегодняшний день (с февраля 2025 года) проведена трансплантация 73 органов и тканей от 13 посмертных доноров с зафиксированной смертью мозга.

Как сообщает Report, об этом в эфире программы «Sağlam səhər» на радио Sağlam FM (93 FM) заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

Е.Аббасова отметила, что из пересаженных органов 23 - это почки, 13 - печень, 2 - сердца и 30 - роговицы глаза:

«В общей сложности с момента введения протокола смерти мозга данный диагноз был поставлен 72 пациентам. Из них 14 человек скончались до того, как подошло время для повторного подтверждения смерти мозга. Органы 27 человек оказались непригодны для трансплантации, а в 18 случаях родственники ответили отказом».

Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была осуществлена пересадка органов от посмертного донора. А 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые в Кавказском регионе была проведена трансплантация сердца от посмертного донора.

